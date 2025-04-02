Чим смердить: 19 місць у домі, звідки йде неприємний запах

19 місць у домі, які роблять його смердючим / © Associated Press

Якщо ви вже вичистили кожен куточок, але запахи все одно не зникають. Де шукати проблему, розповіло видання Real Simple та поділилося списком найпоширеніших місць, які можуть стати джерелом смороду у вашому домі.

Відро для сміття. Це очевидний винуватець неприємних запахів, але навіть за регулярного очищення невеликі розливи та крихти можуть створити сморід. Щоб позбутися запаху, використовуйте засіб для усунення запахів. І не забувайте про правильне очищення відра — збризніть його відбілювачем, залиште на кілька годин, потім ретельно промийте.

Холодильник. Тут можуть зберігатися розлиті напої, продукти з вичерпаним терміном придатності чи незакриті залишки їжі. Регулярно перевіряйте вміст холодильника, викидайте прострочені продукти та витирайте лотки та дверцята.

Лотки домашніх тварин. Тварини можуть залишати після себе неприємний запах, особливо якщо не прибирати вчасно. Регулярно мийте місце для сну та їжі вашого вихованця та підтримуйте чистоту в його лежаку.

Мокрий одяг. Брудний та вологий одяг може стати джерелом неприємного запаху, особливо якщо його зберігати у ванній кімнаті. Краще тримати брудний одяг в іншому місці та якнайшвидше його прати.

Стелаж для взуття. Взуття, яке не має належної вентиляції, швидко вбирає піт і бруд, а це призводить до появи запахів. Перевіряйте стелаж для взуття на чистоту та забезпечте гарну вентиляцію у цьому місці.

Постільна білизна. Простирадла поглинають бруд і жир з нашого тіла, якщо їх не прати регулярно. Рекомендується прати білизну не рідше одного разу на тиждень.

Матрац. З часом на матраці накопичуються пил, піт і крихти, а це може спричинити появу неприємних запахів. Регулярно провітрюйте матрац і чистьте його пилотягом. Також можна використовувати харчову соду для нейтралізації запахів.

Пральна машина з переднім завантаженням. Цвіль і бактерії, які накопичуються в ущільнювачі та ящику для пральних засобів, можуть стати причиною смороду. Після кожного циклу обов’язково залишайте дверцята машини відкритими, а раз на тиждень очищуйте її від залишків бруду.

Нові меблі. Запах нових меблів, як правило, виникає через леткі органічні сполуки. Такі речовини можуть бути шкідливими для здоров’я. Використовуйте очищувачі повітря з вугільними фільтрами для зменшення їхньої концентрації.

Посудомийна машина. Місце для плісняви та бактерій, особливо коли залишаються частинки їжі. Регулярно запускайте порожній цикл з гарячою водою та засобом для чищення для усунення запахів.

Сміття. Не забувайте про внутрішню частину сміттєвого відра. Після кожного викидання сміття витирайте внутрішню поверхню відра. Дезодоранти для сміття також допоможуть зберегти свіжість.

Злив для душу. Накопичення волосся, мильного нальоту та бруду може призвести до неприємних запахів зливу. Очищайте каналізацію та використовуйте спеціальні засоби для чищення, щоб усунути проблему.

Туалет. Регулярне чищення унітаза та бака — це запорука чистоти. Пам’ятайте про зовнішні частини унітаза, які також потребують уваги.

Ділянки з неочищеними плямами чи розливами. Кавові плями чи залишки їжі на оббивці можуть стати джерелом затхлого запаху. Ретельно очищайте поверхні, де були розливи.

Кавоварка. Залишки кавової гущі можуть спричиняти неприємний запах. Регулярно очищайте вашу кавоварку, щоб зберегти свіжість напоїв.

Діряві труби. Витоки води з труб або газових систем можуть стати причиною неприємних запахів. Якщо ви відчуваєте запах цвілі чи сірки, терміново звертайтесь до фахівців.

Раковина. Якщо раковина не використовувалась певний час, вода з сифона може випаруватися, а це дозволяє каналізаційному газу проникати у будинок. Використовуйте раковини регулярно чи налийте кілька столових ложок мінеральної олії для запобігання випаровуванню води.

Електропроводка. Запах може бути сигналом про проблеми з електричною проводкою, а це дуже небезпечно. Перевірте розетки та прилади, й за необхідності зверніться до електрика.