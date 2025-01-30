Що це смердить: проблемні ароматичні зони вашого дому

Часом навіть найчистіший будинок може зберігати небажані аромати, які накопичуються у непомітних місцях. Незалежно від того, що саме є джерелом запаху – сміття, холодильник або домашні улюбленці – розв'язати проблему можливо. Головне – знати, де шукати.

Видання RealSimple розповіло про найпоширеніші зони, де можуть виникати проблеми з неприємними запахами та ефективні способи їхнього усунення.

Відро для сміття

Очевидний винуватець неприємних запахів. Навіть якщо ви регулярно викидаєте сміття, залишки їжі, крихти та рідини можуть осідати на стінках відра та спричиняти гнильний запах.

Рішення:

Очищайте відро щотижня: промивайте його теплою водою з милом, а потім протріть розчином оцту чи розведеного відбілювача.

Використовуйте поглиначі запаху: покладіть на дно відра харчову соду чи активоване вугілля.

Заведіть правило щоденного викидання сміття (особливо харчових відходів).

Холодильник

Розлите молоко, зіпсовані овочі чи відкритий контейнер із залишками їжі можуть створити неприємний запах у холодильнику. Навіть ретельне прибирання іноді не допомагає.

Рішення:

Раз на місяць мийте холодильник теплою водою з додаванням соди чи оцту.

Перевіряйте терміни придатності продуктів і позбавляйтеся всього, що може зіпсуватися.

Використовуйте поглиначі запаху – відкриту пачку соди чи кавові зерна.

Лежанки домашніх тварин

Домашні улюбленці – наші друзі, але вони можуть стати джерелом неприємного запаху. Шерсть, шкірні виділення та залишки їжі створюють середовище для бактерій.

Рішення:

Регулярно періть підстилки, лежанки та іграшки тварин.

Раз на тиждень пилотяжте місця, де спить ваш улюбленець.

Використовуйте спеціальні спреї для нейтралізації запаху.

Брудний одяг

Якщо брудна білизна зберігається у вологому приміщенні, наприклад, у ванній, вона швидко починає неприємно пахнути через розвиток бактерій.

Рішення:

Зберігайте кошик із білизною у добре провітрюваному місці.

Не залишайте вологі рушники чи спортивний одяг у закритому кошику – одразу сушіть або періть.

Використовуйте ароматизовані мішечки для білизни.

Стелаж для взуття

Закрите взуття, особливо після дощу чи тренування, може почати пахнути через вологу та бактерії.

Рішення:

Регулярно мийте чи дезінфікуйте взуття.

Додавайте всередину поглиначі запаху (сода, чайні пакетики, ароматичні вкладки).

Зберігайте взуття у провітрюваному місці.

Постільна білизна

Ми проводимо у ліжку багато часу і природні шкірні виділення можуть накопичуватися на простирадлах та подушках.

Рішення:

Періть постільну білизну раз на тиждень.

Регулярно провітрюйте ковдри та матраци.

Використовуйте лавандові чи цитрусові ароматизатори для свіжості.

Матрац

Матраци можуть утримувати запах поту, пилу та інших забруднень.

Рішення:

Раз на пів року посипайте матрац харчовою содою, залиште на годину, потім ретельно пилотяжте.

Використовуйте водонепроникні наматрацники.

Регулярно провітрюйте спальню.

Пральна машина

Волога та залишки мийних засобів створюють ідеальні умови для цвілі та бактерій.

Рішення:

Після прання залишайте дверцята відкритими.

Раз на місяць запускайте цикл із гарячою водою та оцтом.

Протирайте ущільнювачі дверцят сухою ганчіркою.

Посудомийна машина

Залишки їжі та волога можуть спричинити утворення плісняви та гнильного запаху.

Рішення:

Раз на тиждень перевіряйте і мийте фільтри посудомийки.

Використовуйте спеціальні засоби для чищення чи лимонну кислоту.

Раз на місяць запускайте порожній цикл з оцтом.

Злив для душу

Накопичення волосся, мила та водного нальоту сприяє утворенню бактерій.

Рішення:

Раз на тиждень очищайте злив від волосся.

Раз на місяць заливайте у злив суміш соди та оцту.

Використовуйте спеціальні фільтри для запобігання засмічень.

Нові меблі

Іноді нові меблі можуть виділяти хімічні запахи через леткі органічні сполуки.

Рішення:

Провітрюйте нові меблі перед використанням.

Використовуйте очищувачі повітря.

Туалет

Навіть після миття туалету запах може залишатися через бактерії та відкладення жорсткої води.

Рішення:

Регулярно використовуйте дезінфекційні засоби.

Не забувайте чистити під обідком і всередині бачка.

Знаючи, де шукати джерело неприємного запаху, ви можете швидко розв'язати проблему та зробити свій дім приємним та затишним.

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