Что это воняет: проблемные ароматические зоны вашего дома

Иногда даже чистый дом может хранить нежелательные ароматы, которые накапливаются в незаметных местах. Независимо от того, что именно источник запаха – мусор, холодильник или домашние любимцы – решить проблему возможно. Главное – знать, где искать.

Издание RealSimple рассказало о самых распространенных зонах, где могут возникать проблемы с неприятными запахами и эффективные способы их устранения.

Мусорное ведро

Очевидный виновник неприятных запахов. Даже если вы регулярно выбрасываете мусор, остатки пищи, крошки и жидкости могут оседать на стенках ведра и вызывать гнилостный запах.

Решение:

Очищайте ведро еженедельно: промывайте его теплой водой с мылом, затем протрите раствором уксуса или разбавленного отбеливателя.

Используйте поглотители запаха: положите на дно ведра пищевую соду или активированный уголь.

Заведите правило ежедневного выбрасывания мусора (особенно пищевых отходов).

Холодильник

Разлившееся молоко, испорченные овощи или открытый контейнер с остатками пищи могут создать неприятный запах в холодильнике. Даже тщательная уборка иногда не помогает.

Решение:

Раз в месяц мойте холодильник теплой водой с добавлением соды или уксуса.

Проверяйте сроки годности продуктов и избавляйтесь от всего, что может испортиться.

Используйте поглотители запаха – открытую пачку соды или кофейные зерна.

Леженки домашних животных

Домашние питомцы – наши друзья, но они могут стать источником неприятного запаха. Шерсть, кожные выделения и остатки пищи создают среду для бактерий.

Решение:

Регулярно стирайте подстилки, лежанки и игрушки животных.

Раз в неделю пылетяжите места, где спит ваш любимец.

Используйте специальные спреи для нейтрализации запаха.

Грязная одежда

Если грязное белье хранится во влажном помещении, например в ванной, оно быстро начинает неприятно пахнуть из-за развития бактерий.

Решение:

Храните корзину с бельем в хорошо проветриваемом месте.

Не оставляйте влажные полотенца или спортивную одежду в закрытой корзине – сразу сушите или стирайте.

Используйте ароматизированные мешочки для белья.

Стеллаж для обуви

Закрытая обувь, особенно после дождя или тренировки, может начать пахнуть из-за влаги и бактерий.

Решение:

Регулярно мойте или дезинфицируйте обувь.

Добавляйте внутрь поглотители запаха (сода, чайные пакетики, ароматические вкладки).

Храните обувь в проветриваемом месте.

Постельное белье

Мы проводим в постели много времени и естественные кожные выделения могут скапливаться на простынях и подушках.

Решение:

Стирайте постельное белье раз в неделю.

Регулярно проветривайте одеяла и матрасы.

Используйте аромат лаванды или цитрусовые для свежести.

Матрац

Матрасы могут содержать запах пота, пыли и других загрязнений.

Решение:

Раз в полгода посыпайте матрас пищевой содой, оставьте на час, затем тщательно пылетяжите.

Используйте водонепроницаемые наматрасники.

Регулярно проветривайте спальню.

Стиральная машина

Влага и остатки моющих средств создают идеальные условия для плесени и бактерий.

Решение:

После стирки оставляйте дверцу открытой.

Раз в месяц запускайте цикл с горячей водой и уксусом.

Протирайте уплотнители дверцы сухой тряпкой.

Посудомоечная машина

Остатки пищи и влага могут вызвать образование плесени и гнилостного запаха.

Решение:

Раз в неделю проверяйте и мойте фильтры посудомойки.

Используйте специальные чистящие средства или лимонную кислоту.

Раз в месяц запускайте пустой цикл с уксусом.

Слив для душа

Скопление волос, мыла и аква налета содействует образованию микробов.

Решение:

Раз в неделю очищайте слив от волос.

Раз в месяц заливайте в слив смесь соды и уксуса.

Используйте специальные фильтры для предотвращения мусора.

Новая мебель

Иногда новая мебель может выделять химические запахи через летучие органические соединения.

Решение:

Проветривайте новую мебель перед использованием.

Используйте воздухоочистители.

Туалет

Даже после мытья туалета запах может оставаться из-за бактерий и отложения жесткой воды.

Решение:

Регулярно используйте дезинфицирующие средства.

Не забывайте чистить под ободком и внутри бачка.

Зная, где искать источник неприятного запаха, вы можете быстро решить проблему и сделать свой дом приятным и уютным.

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