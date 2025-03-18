В Трампа сообщили, как он настроен на разговор с Путиным

Путин не сможет манипулировать Трампом, как его предшественниками – заявили в Белом доме перед телефонным разговором президентов.

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоится 18 марта. Американский лидер стремится добиться мира.

Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил в эфире американского телевидения.

Филдс ответил на вопрос о том, может ли Путин вести с Трампом "жесткую игру" во время нынешнего телефонного разговора. Заместитель спикера Белого дома ответил, что президент России уважает американского лидера, потому что "понимает, с кем имеет дело".

По словам Филдса, у Трампа и Путина "сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга".

Также читайте Трамп сделал заявление перед разговором с диктатором Путиным

Представитель американской администрации добавил, что Путин "осознал" — он не сможет "играть с Трампом в те же игры", как с его предшественниками Джорджем Бушем, Бараком Обамой и Джо Байденом.

"Он дал украинцам Javelin, когда президент Обама давал им подушки и одеяла. Президент Трамп настроен серьезно, и в конце концов он хочет добиться мира", – высказался Филдс.

Напомним, как сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта с 16:00 до 18:00 по московскому времени.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости на 15:00 18 марта. ТРАМП будет говорить с ПУТИНЫМ ⚡️ РЕЗКАЯ РЕАКЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО