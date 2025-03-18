Умер отец певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Сегодня, 18 марта, Киркоров сообщил о смерти Бедроса Киркорова в обед. Народному артисту государства-террориста было 93 года. В своем фотоблоге одиозный артист почтил память родного человека и написал, что таким образом потерял ребенка.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37, ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров, но ты никогда не исчезнешь из сердца", – написал Филипп.

Бедрос Киркоров

По информации пропагандистских СМИ, Бедрос Киркоров скончался в результате осложнений на фоне пневмонии от остановки сердца в одной из больниц.

К слову, отец путиниста перед смертью жаловался на ряд болезней. В частности, у Бедроса Киркорова диагностировали ишемическую болезнь сердца и другие сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. В прошлом году отцу Киркорова провели операцию и проверили кардиостимулятор, установленный в 2023 году. Тогда его состояние было тяжелым. А в 2021 году Бедрос был госпитализирован из-за коронавируса. Отметим, что при жизни он был таким же сторонником кровавого диктатора, как и его сын сейчас.

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