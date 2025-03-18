Помер батько співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Сьогодні, 18 березня, Кіркоров повідомив про смерть Бедроса Кіркорова в обід. Народному артисту держави-терористки було 93 роки. У своєму фотоблогу одіозний артист вшанував пам'ять рідної людини та написав, що таким чином втратив у собі дитину.

"Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року, о 15:37, пішов із життя мій тато - народний артист Росії Бедрос Кіркоров, але ти ніколи не зникнеш з серця", - написав Філіп.

Бедрос Кіркоров

За інформацією пропагандистських ЗМІ, Бедрос Кіркоров помер внаслідок ускладнень на тлі пневмонії від зупинки серця в одній з лікарень.

До слова, батько путініста перед смертю скаржився на низку хвороб. Зокрема, у Бедроса Кіркорова діагностували ішемічну хворобу серця та інші супутні серцево-судинні захворювання. Минулого року батькові Кіркорова провели операцію та перевірили кардіостимулятор, який встановили 2023 року. Тоді його стан був тяжким. А 2021 року Бедрос був госпіталізованим через коронавірус. Зазначимо, що життя він був таким самим прихильником кривавого диктатора, як і його син зараз.

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