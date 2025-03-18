Російські війська вже зайшли до Сумської області – Безугла

На Сумщині ситуація вже загрозлива, оскільки війська РФ зайшли в область на значну відстань.

Російські війська просунулися на територію Сумської області на глибину, яка приблизно відповідає тій, що залишалася під контролем України на Курщині перед відходом українських сил.

Про це заявила народна депутатка Мар’яна Безугла.

Оперативна ситуація на Курському напрямку. / Фото: Мар'яна Безугла

За її словами, ситуація на різних ділянках фронту залежить від підходів командування:

На Харківщині та Донеччині росіяни отримують жорстку відсіч, оскільки керівник оборони Юрій Драпатий має інший стиль управління та реорганізував оборону.

росіяни отримують жорстку відсіч, оскільки керівник оборони Юрій Драпатий має інший стиль управління та реорганізував оборону. На Курщині відхід українських військ пройшов без належного планування, що могло бути пов’язано з переговорами.

відхід українських військ пройшов без належного планування, що могло бути пов’язано з переговорами. На Сумщині ситуація вже загрозлива, оскільки війська РФ зайшли в область на значну відстань.

ситуація вже загрозлива, оскільки війська РФ зайшли в область на значну відстань. На Запорізькому напрямку також можуть бути негативні новини.

Безугла зазначила, що Олександр Сирський залишається на посаді Головнокомандувача ЗСУ, хоча старі підходи до управління обороною дали провали. Водночас Сергія Баргилевича звільнили з Генштабу, хоча без серйозної відповідальності – він тепер працює головним інспектором.

"Нові командири дають зовсім інший результат, ніж корумповані совки. Дайте їм дорогу", – підсумувала Безугла.

Нагадаємо, українські підрозділи, які частково вийшли з Курської області, зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися до Сумщини.

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