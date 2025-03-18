Чому Трамп може припинити підтримку України: Кулеба пропонує "тверезий погляд"

На думку дипломата, зовнішня політика США багато в чому залежить від того, у що особисто вірить чинний президент.

Реальна загроза ядерної війни може стати підставою для припинення підтримки України з боку США.

Про це розповів український дипломат, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

"Чому Америка підтримує Україну, дуже гарне запитання. Це залежить від того, яких поглядів дотримується конкретний президент Сполучених Штатів. Якщо він вірить в те, що важливо зупиняти опонентів Америки будь-де в світі, тому що, якщо вони там переможуть, то вони прийдуть за Америкою і будуть ущемляти їх інтереси скрізь. Тоді є сенс підтримувати Україну. Якщо президент США вірить, що солідарність і захист демократії в світі важливі, тоді є сенс підтримувати Україну. Але якщо президент Сполучених Штатів в усе це не вірить, тоді сенс підтримувати Україну втрачається", – пояснив ексміністр.

На думку Кулеби, попередній президент США Джо Байден в це вірив, а чинний американський президент Дональд Трамп в це не вірить.

"Тому він [Трамп – ред.] не розуміє, навіщо йому підтримувати Україну. Але тут є остання найважливіша насправді деталь: вся американська зовнішня політика побудована на принципі того, що треба уникати ядерної війни. Тому якщо Росія каже "або я забираю Україну, або я використовую ядерну зброю", то з великою долею вірогідності можна припустити, що американська адміністрація відступить", – зауважив дипломат.

Дмитро Кулеба додав, що така позиція Трампа й взагалі Сполучених Штатів є надзвичайно болісним фактом для усвідомлення, але українцям "потрібно дивитися на це все тверезо".

Нагадаємо, на думку Кулеби, Трамп і його спадкоємці залишаться в США надовго. США не змінилися, просто зараз всі побачили їхню другу половину населення – консервативну та зосереджену на собі. Саме ці американці й привели до президентства Дональда Трампа.

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