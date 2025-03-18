Кулеба пояснив, чому Трамп у США – це надовго

США не змінилися – ми просто не бачили їхню другу половину. Кулеба пояснив, чому Трамп і його спадкоємці залишаться надовго.

Всі переважно бачили одну частину США, але половина країни є і була іншою – консервативною та замкненою в собі. Саме жителі цієї половини і привели до президенства Дональда Трампа.

Про це дипломат, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Кулеба акцентував, що не треба створювати ілюзію, що Америка гарна, а Трамп поганий.

"Це не нова Америка: вона така сама, якою вона була всі ці роки, і яку ми не бачили. Тому що ми бачили одну Америку, а насправді там половина країни була іншою. І ось ця половина країни привела до влади свого президента. Це не історична випадковість, це не історична помилка, бо коли вдруге таке відбувається за 10 років, то час замислитись", – розповів ексочільник МЗС.

Ба більше, він переконаний, що у разі відсутності у США якогось внутрішнього глобального протистояння, то нинішня команда знайде нового кандидата у президенти.

"Вони вже знайшли людину, яка унаслідує президентство Трампа. Вже, якщо стежити за американськими так званими консервативними медіа, там уже йде розкрутка Джей Ді Венса як наступного президента. Тобто це надовго", – пояснив Кулеба.

Він акцентував, що США – не Голлівуд, не Нью-Йорк і навіть не Вашингтон.

"Це все, що знаходиться поза межами. Поза межами вона (Америка – ред.) інша: консервативна, замкнена в собі і вони не хочуть займатися світовими проблемами", – зауважив дипломат.

До слова, Трамп заявив, що словесна перепалка з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була частиною непростої ситуації з досягнення мирної угоди. Президент США сказав: "Ми мали змусити Україну зробити правильні речі".