Сатурн без кілець: коли можна побачити унікальне явище

Через особливий нахил орбіти Сатурна його кільця стануть майже невидимими для землян.

У ніч проти 23 березня 2025 року кільця Сатурна стануть невидимими з Землі. Це відбувається через їхнє поступове вирівнювання в одну лінію, що триває останні сім років.

Про це повідомило видання Forbes.

Сатурн робить повний оберт навколо Сонця за 29 земних років, і через нахил його осі на 27 градусів, планета переживає пори року. Кожні 14,5 року кільця Сатурна ідеально вирівнюються, створюючи ефект майже невидимих ліній. Найкращий час для спостереження за планетою буде, коли Земля перебуває між Сатурном і Сонцем, що дозволяє повністю освітлити газовий гігант, подібно до повного місяця.

Кільця Сатурна складаються переважно з крижаних частинок і простягаються на 140 тисяч кілометрів. За сучасними дослідженнями, вони могли з'явитися відносно недавно – близько 160 мільйонів років тому, коли один із супутників планети Хризаліс був зруйнований гравітаційними силами.

Але вже від 2032 року кільця знову будуть нахилятися до Землі, надаючи можливість побачити їх у всій красі.

Нагадаємо, старт найбільшого телескопа ELT відкладено через проблеми з будівництвом.

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