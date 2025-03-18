Штучний інтелект рівня людини: коли чекати прориву – прогноз DeepMind

Якщо прогнози справдяться, людство стоїть на порозі масштабних змін – від наукових проривів до трансформації економіки та повсякденного життя.

Штучний інтелект, здатний вирішувати завдання на рівні людини (AGI), може з’явитися вже протягом 5 – 10 років.

Про це генеральний директор компанії Google DeepMind, відомої своїми проривами в галузі ШІ, Деміс Гассабіс сказав у інтерв’ю CNBC.

Гассабіс розповів, що AGI – це система, здатна відтворювати усі когнітивні здібності людини. Однак поки що технологія ще не досягла цієї межі.

"Ми вже бачимо вражаючі результати в деяких аспектах роботи ШІ, але є сфери, де він поки що поступається людині. Нам потрібно ще чимало досліджень, щоб досягти цієї мети", – повідомив гендиректор Google DeepMind.

Ця компанія прогнозує довший шлях до AGI порівняно з іншими лідерами галузі. Так, CEO Anthropic Даріо Амодей передбачає, що перші AGI-системи можуть з’явитися вже через 2 – 3 роки. Натомість директор з продуктів Cisco Джіту Патель припускає, що AGI може бути представлений навіть цього року.

Свою оцінку також висловив Ілон Маск, прогнозуючи появу AGI до 2026 року. А CEO OpenAI Сем Альтман лише натякнув, що це може статися у "досить близькому майбутньому".

Фахівці виділяють три основні рівні еволюції ШІ:

Сучасний ШІ (AI) – вже активно використовується у повсякденному житті.

Штучний загальний інтелект (AGI) – система, здатна розв’язувати завдання на рівні людини у різних сферах.

Штучний суперінтелект (ASI) – гіпотетичний етап, на якому ШІ перевершить людський інтелект у всіх аспектах.

Гассабіс наголосив, що поява ASI – це лише питання часу, проте точні терміни залишаються невідомими.

Якщо прогнози DeepMind справдяться, людство стоїть на порозі масштабних змін – від наукових проривів до трансформації економіки та повсякденного життя.

До слова, як заявив раніше гендиректор Google Сундар Пічаї, Google Search поступово еволюціонує від традиційного пошуку до інтелектуального помічника на основі ШІ. Компанія готує масштабні зміни 2025 року.