Искусственный интеллект уровня человека: когда ждать прорыва – прогноз DeepMind

Если прогнозы оправдаются, человечество стоит на пороге масштабных перемен – от научных прорывов до трансформации экономики и повседневной жизни.

Искусственный интеллект, способный решать задачи на уровне человека (AGI), может появиться уже в течение 5 – 10 лет.

Об этом генеральный директор компании Google DeepMind, известной своими прорывами в области ИИ, Демис Гассабис сказал в интервью CNBC.

Гассабис рассказал, что AGI – это система, способная воспроизводить все когнитивные способности человека. Однако пока технология еще не достигла этого предела.

"Мы уже видим впечатляющие результаты в некоторых аспектах работы ИИ, но есть сферы, где он пока уступает человеку. Нам нужно еще немало исследований, чтобы достичь этой цели", – сообщил гендиректор Google DeepMind.

Эта компания прогнозирует более длинный путь к AGI по сравнению с другими лидерами отрасли. Так, CEO Anthropic Дарио Амодей предполагает, что первые AGI-системы могут появиться уже через 2 – 3 года. А директор из продуктов Cisco Джиту Патель предполагает, что AGI может быть представлен даже в этом году.

Свою оценку также высказал Илон Маск, прогнозируя появление AGI до 2026 года. А CEO OpenAI Сэм Альтман лишь намекнул, что это может произойти в "достаточно близком будущем".

Специалисты выделяют три основных уровня эволюции ИИ:

Современный ИИ (AI) – уже активно используется в повседневной жизни.

Искусственный общий интеллект (AGI) – система, способная решать задачи на уровне человека в разных областях.

Искусственный суперинтеллект (ASI) – гипотетический этап, на котором ИИ превзойдет человеческий интеллект во всех аспектах.

Гассабис подчеркнул, что появление ASI – это лишь вопрос времени, однако точные сроки остаются неизвестными.

Если прогнозы DeepMind сбудутся, человечество стоит на пороге масштабных перемен – от научных прорывов до трансформации экономики и повседневной жизни.

Кстати, как заявил ранее гендиректор Google Сундар Пичаи, Google Search постепенно эволюционирует от традиционного поиска до интеллектуального помощника на основе ИИ. Компания готовит масштабные изменения в 2025 году.