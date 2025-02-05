ШІ перетворить Google на інтелектуального помічника – амбітні плани компанії

Інтеграція штучного інтелекту в пошукові механізми може суттєво вплинути на трафік веб-сайтів і рекламний бізнес компанії.

Компанія Google активно впроваджує штучний інтелект у свій пошуковий сервіс і готує масштабні зміни у 2025 році.

Про це повідомив генеральний директор Google Сундар Пічаї під час телефонної конференції щодо фінансових результатів компанії, передає TechCrunch.

За словами Пічаї, Google Search поступово еволюціонує від традиційного пошуку до інтелектуального помічника на основі ШІ. Новий підхід дозволяє не лише знаходити інформацію, а й аналізувати її, переглядати веб-сторінки та надавати розширені відповіді.

"Оскільки ШІ розширює можливості пошуку, 2025 рік стане одним із найбільш інноваційних у його розвитку", – зазначив Пічаї.

Компанія вже кілька років рухається в цьому напрямку, особливо після виходу ChatGPT від OpenAI у 2022 році. Це змусило Google прискорити інтеграцію штучного інтелекту в пошукові механізми, що може суттєво вплинути на трафік веб-сайтів і рекламний бізнес компанії.

Project Astra та нові можливості

Одним із ключових проєктів у сфері ШІ є Project Astra – мультимодальна система від DeepMind, яка здатна аналізувати відео та зображення в режимі реального часу, відповідаючи на запитання користувачів. Google планує інтегрувати цю технологію не лише у пошук, а й у майбутні розумні окуляри доповненої реальності.

Ще один важливий проєкт – Gemini Deep Research, який дозволяє ШІ самостійно створювати великі аналітичні звіти на основі пошукових запитів.

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"Ви значно розширюєте можливості пошуку – від запитів, на які можна отримати миттєву відповідь, до складніших тем, що потребують детального аналізу", – пояснив Пічаї.

Що зміниться для користувачів?

Google також розглядає можливість інтеграції Project Mariner, який дозволить системі самостійно взаємодіяти з веб-сайтами, виконуючи за користувача певні дії. Це може зробити традиційний пошук менш необхідним, адже ШІ зможе самостійно знаходити, аналізувати та узагальнювати інформацію.

Компанія працює над удосконаленням пошукового інтерфейсу, роблячи його схожим на чат-бота, що дозволить користувачам ставити уточнюючі запитання та взаємодіяти із системою в новий спосіб.

"Ми бачимо великі можливості для розвитку пошуку, і користувачі незабаром побачать нові інструменти, що полегшать доступ до інформації", – підсумував глава Google.

Очікується, що ці зміни почнуть впроваджуватися вже у 2025 році, що зробить пошукову систему Google більш інтерактивною та ефективною для користувачів.

Нагадаємо, що Google представила нову версію своєї нейромережі – Gemini 2.0 Flash, яка стала ще швидшою, точнішою та продуктивнішою. Оновлення покращило роботу моделі з текстами, кодом і зображеннями, а скористатися нею тепер можна безкоштовно у вебверсіях і мобільних додатках.