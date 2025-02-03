Google зробили свій ШІ ще розумнішим: що вміє оновлена Gemini 2.0

Одне з головних покращень – подвоєна швидкість обробки запитів, що дозволяє отримувати відповіді значно швидше. В Google підкреслюють, що модель стала краще справлятися з складними завданнями, підвищила точність відповідей і тепер ще ефективніша для навчання, написання текстів та програмування.

Google представила нову версію своєї нейромережі – Gemini 2.0 Flash, яка стала ще швидшою, точнішою та продуктивнішою. Оновлення покращило роботу моделі з текстами, кодом і зображеннями, а скористатися нею тепер можна безкоштовно у вебверсія та мобільних додатках.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Одне з головних покращень – подвоєна швидкість обробки запитів, що дозволяє отримувати відповіді значно швидше. В Google підкреслюють, що модель стала краще справлятися з складними завданнями, підвищила точність відповідей і тепер ще ефективніша для навчання, написання текстів та програмування.

Також оновлено функцію створення зображень – тепер використовується Imagen 3, яка генерує більш деталізовані та реалістичні картинки відповідно до текстового опису.

Як скористатися оновленням?

Gemini 2.0 Flash вже доступна на сайті Google та в мобільних додатках. Для початку роботи достатньо відкрити програму Gemini на смартфоні або перейти на сайт. В налаштуваннях можна змінювати версію ШІ-моделі та повертатися до попередніх версій Gemini 1.5 Flash або 1.5 Pro.

Додаткові функції для передплатників

Базова версія залишається безкоштовною, проте для користувачів підписки Gemini Advanced відкрили доступ до експериментальної моделі Gemini 2.0 Pro Experimental. Вона спеціально розроблена для виконання складних завдань – аналізу великих даних, написання програмного коду та створення математичних моделей.

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Однак Google попереджає, що ця версія ще не підтримує деякі стандартні функції і може припускатися помилок. Розробники збирають відгуки користувачів для подальшого вдосконалення моделі.

Нагадаємо, раніше китайська технологічна компанія Alibaba представила оновлену версію своєї ШІ-моделі Qwen 2.5-Max, яка, за твердженнями компанії, перевершує конкурентів, включно з високо оцінюваною DeepSeek-V3, а також новітніми моделями від OpenAI та Meta.