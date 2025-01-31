OpenAI презентувала нову модель: подробиці події

Компанія OpenAI представила нову модель штучного інтелекту o3-mini, яка стала проривом у розв’язанні складних задач у науці, технологіях і програмуванні.

Компанія OpenAI,що спеціалізується на штучному інтелекті випустила o3-mini — найновішу та найвигіднішу модель у своїй серії для міркувань.

Про це пише OpenAI.

Вперше представлена у грудні 2024 року, ця потужна та швидка модель стала проривом у науково-технічних напрямках (STEM), включаючи математику, програмування та інші логічні завдання.

Основними перевагами o3-mini є висока швидкість роботи, низька затримка та виняткова точність. За результатами тестувань, модель демонструє 39% зменшення помилок на складних запитах порівняно з попередніми версіями.

Також o3-mini підтримує функції, яких давно чекали розробники, такі як виклики функцій, структуровані виходи та повідомлення для розробників. Користувачі можуть обирати між трьома рівнями інтелектуальних зусиль — низьким, середнім і високим, щоб оптимізувати роботу моделі залежно від конкретного завдання.

У порівнянні з моделлю o1-mini, o3-mini забезпечує швидші відповіді і перевершує її у точності на 56% випадків. Користувачі ChatGPT Plus, Team та Pro уже мають доступ до новинки, а безкоштовні користувачі можуть обрати модель у меню «Reason».

Незважаючи на відсутність підтримки обробки зображень, модель пропонує значні переваги для задач у галузях STEM, де потрібні швидкість і точність.

Нагадаємо, за інформацією джерел, знайомих із ситуацією, група осіб, ймовірно, пов’язана з DeepSeek, могла викрасти велику кількість даних через використання інтерфейсу програмування додатків (API) OpenAI ще в осінь 2023 року.

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