В епіцентрі удару по Одесі були норвезькі дипломати

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі зазнали пошкоджень будівлі в історичному центрі міста, зокрема готель "Бристоль". В епіцентрі удару перебували дипломатичні представники із Норвегії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз зʼясовуються всі обставини удару, надається необхідна допомога людям.

"На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, коментуючи удар по готелі "Бристоль", додав, що російські терористи використовували ракету, яка пробиває бетон.

"Тобто ми розуміємо, що направлено було саме в приміщення, в цивільний готель, щоб пробити повністю перекриття, поверхи і в середині зробити руйнування, і, звичайно, вбити мирних людей, які там жили", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок терористичного ракетного удару російської армії по історичному центру Одеси постраждало двоє людей.

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