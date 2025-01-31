Ракетний удар по Одесі: що відомо про постраждалих і руйнування

Внаслідок терористичного ракетного удару російської армії по історичному центру Одеси постраждало двоє людей.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

“Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами. Наразі відомо про двох постраждалих”, - написав він у Telegram-каналі.

Труханов уточнив, що постраждалих транспортували у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога.

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На місці атаки працюють відповідні служби.

“Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом”, - додав мер Одеси.

У зв’язку із обстрілом змінено рух електротранспорту, зокрема тролейбуси 7 і 9 маршрутів тимчасово курсують до залізничного вокзалу.

Нагадаємо, момент ракетного удару російських терористів по Одесі потрапив на відео.

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