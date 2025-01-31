Вибухи в Одесі: місто під атакою балістики

До відбою повітряної тривоги потрібно знаходитись в укритті.

31 січня, ввечері в Одесі пролунали потужні вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня в областях, де оголошена повітряна тривога.

Перші повідомлення про вибухи в Одесі з'явилися о 19:23.

"В Одесі було чутно вибух. Прошу лишатися всім в укриттях до відбою!" - написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вже за пів години в ОВА знову повідомили про вибухи та попросили мешканців не залишати укриттів. Після 20:00 місцеві ЗМІ писали про третій вибух.

Свідки повідомляють, що через вибухи в Одесі постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд.

Згодом Олег Кіпер підтвердив, що російські терористи атакували ракетами історичне середмістя Одеси.

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