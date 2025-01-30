Росіяни вдарили по Харкову: влада повідомила про наслідки

Є один постраждалий.

У четвер, 30 січня, російські військові вдарили по Харкову безпілотниками. "Приліт" стався біля приватного будинку в одному з районів міста.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо, маємо інформацію про влучання БпЛА типу "Молнія" по приватному сектору у Холодногірському районі", - поінформував міський голова.

З його слів, у приватному будинку, біля якого сталося влучання, вибиті шибки, пошкоджено паркан. Є один постраждалий. У нього гостра реакція на стрес, додав Терехов.

Як повідомлялося, цієї ночі російські війська вдарили по Україні дронами. Силам ППО вдалося знищити 37 безпілотників. Також 39 БпЛА локаційно втрачено.

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