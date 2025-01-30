Россияне ударили по Харькову: власти сообщили о последствиях

Есть один пострадавший.

В четверг, 30 января, российские военные ударили по Харькову беспилотниками. "Прилет" произошел у частного дома в одном из районов города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Враг сделал удар по Харькову. Предварительно, имеем информацию о попадании БпЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе", — проинформировал городской голова.

По его словам, в частном доме, возле которого произошло попадание, выбиты стекла, поврежден забор. Есть один пострадавший. У него острая реакция на стресс, добавил Терехов.

Как сообщалось, этой ночью российские войска ударили по Украине дронами. Силам ПВО удалось уничтожить 37 беспилотников. Также 39 БПЛА локационно потеряно.

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