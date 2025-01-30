Девочка с диабетом умерла после того, как родители молились о ней вместо того, чтобы дать инсулин

Элизабет Струс умерла в возрасте восьми лет после того, как ей не давали лекарство от диабета в течение шести дней.

В Австралии родители восьмилетней девочки вместе с 12 другими лицами были осуждены за неумышленное убийство после того, как ей отказали в выдаче лекарства от диабета и она умерла. Это произошло после того, как блогера из Австралии обвинили в том, что она пытала свою маленькую дочь и фотографировала ее страдания и боли, чтобы получить пожертвования.

7 января в 2022 году Элизабет Струс умерла у себя дома в Тувумбе после диабетического кетоацидоза, сообщает BBC. В среду, 27 января в 2024 году, было решено, что родители маленького ребенка, Джейсон и Керри Струс, и члены религиозной группы, к которой они принадлежали, под названием "Святые", "лишили" ее "единственной вещи, которая, безусловно, сохранила бы ей жизнь".

Элизабет диагностировали диабет первого типа в 2019 году после того, как она попала в больницу в состоянии диабетической комы. Ее семье тогда сообщили о диагнозе и отметили, что она нуждается в ежедневных инъекциях инсулина. Однако в 2022 году, когда в Элизабет начали появляться признаки высокого уровня сахара в крови, вместо того чтобы вводить инсулин, ее родители и другие члены их религиозной группы решили молиться и петь за нее, вместо того, чтобы давать ей гормон, пишет The New York Times. Восьмилетняя девочка прожила всего шесть дней без прописанных ей уколов инсулина.

Во время судебного процесса, начавшегося в июле в прошлом году и продолжавшегося несколько месяцев, прокуроры вызвали 60 свидетелей и обнаружили, что у Элизабет был высокий уровень сахара в крови, что привело к диабетическому кетоацидозу и, как следствие, к ее смерти.

Диабетический кетоацидоз – это серьезное осложнение диабета, которое развивается, когда организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина, – объясняют в клинике Майо. "Инсулин играет ключевую роль в обеспечении поступления сахара – основного источника энергии для мышц и других тканей – в клетки организма", — добавляют в клинике.

Во время судебного процесса прокуроры зачитали описания Элизабет в последние дни ее жизни, где маленького ребенка описывали как такого, что страдал на рвоту, чувствовал чрезвычайную усталость, мало разговаривал, нуждался в помощи в туалете и страдал недержанием мочи, а также даже терял сознание.

Элизабет Струс / Фото: GoFundMe

Когда Элизабет умерла, суд услышал, что религиозная группа верила, что она воскреснет, и именно поэтому к власти обратились спустя 36 часов после ее смерти.

Отец Элизабет сказал суду, что они с ней договорились "вместе прекратить прием инсулина", и что он все еще верит, что его дочь воскреснет: "Для всех вас это выглядит так, будто Бог потерпел неудачу. Но я знаю, что Элизабет просто спит, и я увижу ее снова. Потому что Бог обещал, и она исцелена".

Четырнадцать членов религиозной группы, среди которых мама и папа Элизабет, были признаны виновными в непреднамеренном убийстве, и все они не признали себя виновными.

Судья Мартин Бернс сказал: "Не подлежит сомнению, что об Элизабете с любовью заботились почти во всех отношениях. Однако из-за особой веры в целительную силу Бога [...] она была лишена единственного, что наверняка сохранило бы ей жизнь".

14 обвиняемым предстоит вынести приговор в следующем месяце, и если их признают виновными, каждому из них грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, 154-килограммовая женщина легла на своего приемного 10-летнего сына, чтобы наказать, в результате чего мальчик умер. Американка получила шесть лет заключения.

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