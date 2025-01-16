Блоггерша травила собственного ребенка ради подписчиков и донатов: детали скандала

Женщина вводила годовалому ребенку неразрешенные вещества, а затем снимала на видео, как дочь мучается от боли.

34-летнюю блоггершу из Австралии обвинили в том, что она пытала свою маленькую дочь и фотографировала ее страдания и боли, чтобы получить пожертвования.

Об этом пишет abc.net.

Горе-мать обвинили в том, что она вводила яд в тело своего годовалого ребенка, чтобы потом снимать его боли на камеру и выманивать деньги у доверчивых подписчиков. О преступлении стало известно, когда ребенок был госпитализирован с серьезным заболеванием и врачи выяснили причину.

После месяцев расследования 34-летняя женщина была обвинена в пытках, применении яда, а также в создании материалов для эксплуатации детей и мошенничестве.

Женщину обвиняют в мошенничестве на 60 000 австралийских долларов (37 300 долларов США) из-за пожертвования на GoFundM на платформе GoFundMe.

"Мы имели дело с GoFundMe, и я понял, что сайт делает попытки вернуть эти деньги людям, которые их пожертвовали", – говорит следователь.

Полиция утверждает, что ребенок "тяжело заболел" и мог бы умереть, если бы он остался на попечении обвиняемого. Сейчас малышка чувствуют себя относительно хорошо.

Полиция утверждает, что ребенок "тяжело заболел" и мог бы умереть, если бы он остался на попечении обвиняемой

Вскоре женщина должна предстать перед магистратским судом Брисбена.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области роженица запихнула младенца в пакет и выбросила на свалку.

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