В роддоме из-за пожара погибли 10 младенцев

В северном регионе Индии, в медицинском колледже Махарани Лакшмибай в районе Джханси во время пожара в отделении интенсивной терапии новорожденных погибли десять младенцев.

Об этом сообщило издание Reuters.

Огонь вызвал ожоги и удушье у детей, находившихся в палате. Инцидент произошел поздно вечером 15 ноября. Больница расположена примерно в 280 км от Лакхнау, административного центра штата Уттар-Прадеш.

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По словам заместителя главного министра штата Браджеша Патака, удалось спасти 38 из 49 младенцев. Пострадавшие были немедленно госпитализированы в другие медицинские учреждения. Семь погибших уже идентифицированы, работы над идентификацией трех других продолжаются. Причину пожара выясняют правоохранители.

По данным The Hindu, причина пожара может быть связана с коротким замыканием, но точных сведений пока нет. Также есть предположение, что возгорание могло произойти из-за оборудования для повышения уровня кислорода.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх распорядился начать расследование инцидента и объявил о выплате компенсаций пострадавшим семьям в размере 500 000 рупий (5900 долларов США).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял в этом своих невинных детей. Молюсь Богу, чтобы дал им силы пережить эту огромную утрату", — заявил Моди.

Напомним, в Ровенской области в собственном доме сгорели мужчина и женщина.

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