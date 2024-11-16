В пологовому будинку через пожежу загинуло 10 немовлят

У північному регіоні Індії, в медичному коледжі Махарані Лакшмібай в районі Джхансі під час пожежі в відділенні інтенсивної терапії новонароджених загинуло десять немовлят.

Про це повідомило видання Reuters.

Вогонь спричинив опіки та задуху у дітей, що перебували в палаті. Інцидент стався пізно ввечері 15 листопада. Лікарня розташована приблизно за 280 км від Лакхнау, адміністративного центру штату Уттар-Прадеш.

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За словами заступника головного міністра штату Браджеша Патака, вдалося врятувати 38 з 49 немовлят. Постраждалі були негайно госпіталізовані до інших медичних установ. Семеро загиблих вже ідентифіковані, роботи над ідентифікацією трьох інших тривають. Причину пожежі з’ясовують правоохоронці.

За даними The Hindu, причина пожежі може бути пов'язана з коротким замиканням, але точних відомостей поки що немає. Також є припущення, що займання могло статися через обладнання для підвищення рівня кисню.

Головний міністр штату Уттар-Прадеш Йоги Адітьянатх розпорядився розпочати розслідування інциденту та оголосив про виплату компенсацій постраждалим родинам в розмірі 500 000 рупій ($5900).

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив глибоке співчуття родинам загиблих.

"Мої найглибші співчуття тим, хто втратив у цьому своїх невинних дітей. Молюся Богу, щоб дав їм сили пережити цю величезну втрату", - заявив Моді.

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