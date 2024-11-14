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На Львівщині під час руху загорівся міжміський автобус: відео

На Львівщині під час руху загорівся міжміський автобус: відео

У місті Стрию на Львівщині загорівся міжміський автобус / Фото: Управління ДСНС у Львівській області

Пасажири та водій покинули автобус ще до прибуття пожежників.

У четвер, 14 листопада, у місті Стрий Львівської області під час руху загорівся міжміський автобус “Стрий — Орів”. 

Відео пожежі опублікували очевидці у місцевому Telegram-каналі. 

На опублікованих кадрах видно, що полум’я вихоплюється із салону автобуса та з місця водія. 

На Львівщині під час руху загорівся міжміський автобус

На Львівщині під час руху загорівся міжміський автобус

Як повідомили в ДСНС Львівської області, повідомлення про пожежу надійшло о 14.44. 

На місце події прибули місцеві рятувальники, які оперативно загасили полум’я. 

Пасажири та водій покинули автобус ще до прибуття пожежників. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у селі Заболотці Золочівського району сталась пожежа, внаслідок якої опіки отримала 12-річна дівчинка.

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