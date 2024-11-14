На Львівщині під час руху загорівся міжміський автобус: відео

Пасажири та водій покинули автобус ще до прибуття пожежників.

У четвер, 14 листопада, у місті Стрий Львівської області під час руху загорівся міжміський автобус “Стрий — Орів”.

Відео пожежі опублікували очевидці у місцевому Telegram-каналі.

На опублікованих кадрах видно, що полум’я вихоплюється із салону автобуса та з місця водія.

На Львівщині під час руху загорівся міжміський автобус

Як повідомили в ДСНС Львівської області, повідомлення про пожежу надійшло о 14.44.

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На місце події прибули місцеві рятувальники, які оперативно загасили полум’я.

Пасажири та водій покинули автобус ще до прибуття пожежників. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у селі Заболотці Золочівського району сталась пожежа, внаслідок якої опіки отримала 12-річна дівчинка.

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