На Львівщині внаслідок пожежі постраждала 12-річна дівчинка

На Львівщині у селі Заболотці Золочівського району сталась пожежа, внаслідок якої опіки отримала 12-річна дівчинка.

Про це повідомила ДСНС.

Відомо, що 2 листопада о 18:04 рятувальники отримали повідомлення про займання в одноповерховому цегляному будинку. Пожежники локалізували полум'я о 18:29.

Повідомляється, що внаслідок пожежі опіки отримала дівчинка 2012 року народження. Вона побачила займання і, перелякана, вибігла з будинку, отримавши опіки на ногах. Спершу вона не наважилася зізнатися матері про травми, але та помітила проблему, і дитину госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові.

За інформацією ДСНС, вогонь знищив речі на площі 15 кв.м та пошкодив стіни й перекриття на площі 20 кв.м.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів сталася смертельна ДТП. Один водій загинув, двоє отримали травми.

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