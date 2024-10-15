У Полтаві невідомі вночі підпалили міську податкову (фото)

Наразі правоохоронці розшукують тих, хто скоїв злочин.
У Полтаві 15 жовтня близько 01:30 невідомі підпалили управління державної податкової служби. Наразі правоохоронці розшукують тих, хто скоїв злочин.
Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, передає Суспільне.
У результаті підпалу у приміщенні управління державної податкової служби обгоріли двері головного входу та банкомат. Найбільше пошкоджені нижні частини вхідних конструкцій, а також на килимках видно сліди горіння.
Речник поліції Василь Зуб зазначив, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна", за яке передбачена максимальна санкція — 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Сосниці на Чернігівщині сталася пожежа житлового будинку, в якій загинули чоловік та неповнолітня дівчина.
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