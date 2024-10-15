У Полтаві невідомі вночі підпалили міську податкову (фото)

Наразі правоохоронці розшукують тих, хто скоїв злочин.

У Полтаві 15 жовтня близько 01:30 невідомі підпалили управління державної податкової служби. Наразі правоохоронці розшукують тих, хто скоїв злочин.

Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, передає Суспільне.

У результаті підпалу у приміщенні управління державної податкової служби обгоріли двері головного входу та банкомат. Найбільше пошкоджені нижні частини вхідних конструкцій, а також на килимках видно сліди горіння.

Наслідки підпалу / Суспільне Полтава

Речник поліції Василь Зуб зазначив, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна", за яке передбачена максимальна санкція — 10 років позбавлення волі.

Наслідки підпалу / Суспільне Полтава

Нагадаємо, у Сосниці на Чернігівщині сталася пожежа житлового будинку, в якій загинули чоловік та неповнолітня дівчина.

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