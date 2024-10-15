Мобілізація жінок в Україні: експерт назвав сценарії служби

За словами аналітика, в армії для жінок є безліч вакансій.

Після того, як Україні знов почали обговорювати тему мобілізації жінок, якщо війна триватиме декілька років, це прокоментував військовий експерт.

В коментарі для ТСН.ua військовий аналітик Олексій Гетьман висловився наступним чином: "До початку повномасштабного вторгнення, декілька років тому, ми з нашими друзями з США та Канади рахували, скільки жінок є в арміях країн НАТО та в українській. У відсотковому відношенні найбільше жінок в ЗСУ. Найменше – в армії Італії. Мобілізація жінок цілком можлива, але малоймовірна".

За словами Гетьмана, для того, щоб збільшити наше військо, треба попрацювати з ухилянтами, з тими, хто має різні відтермінування, бронювання.

"Треба з ними розбиратись. Щодо мобілізації жінок. Якщо казати про жінок-добровольців, то вони вже там. Мобілізовані жінки можуть бути задіяні у наданні медичної допомоги, веденні документообігу, бути зв’язківцями, можуть бути задіяні у сфері продуктового та речового забезпечення", - каже експерт.

За словами Гетьмана, крім цього, є багато посад, які в армії можуть займати жінки.

"Жінку не направлять на "нуль", але є багато справ, які жінки можуть виконувати для підсилення боєздатності нашої армії", - резюмує Гетьман.

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