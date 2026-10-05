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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Припинення війни в Україні: Індія прагне "активніше долучитися" до переговорів

Нью-Делі відходить від обережної нейтральності та долучається до прямих переговорів з Києвом і Москвою щодо безпеки судноплавства та зменшення інтенсивності бойових дій.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Прапор Індії

Прапор Індії / © pixabay.com

Індія прагне «трохи активніше долучатися» до припинення війни в Україні.

Про це пише видання South China Morning Post.

Уряд Індії починає відігравати більш пряму роль у зусиллях щодо завершення війни між Росією та Україною, ведучи діалог з обома сторонами. Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар під час безпекової конференції.

За словами очільника індійського зовнішньополітичного відомства, останніми місяцями Нью-Делі вийшов за межі простої «публічної адвокації» миру і прагне «бути трохи активніше залученим» у процес врегулювання.

«Ми ведемо переговори як з Росією, так і з Україною з цього приводу. Ми намагаємося бути корисними, починаючи з питання безпеки судноплавства у Чорному морі», — зазначив Джайшанкар, додавши, що консультації також стосуються енергетичних перевезень та «можливостей взаємного утримання від атак».

Ці заяви свідчать про відчутний зсув у позиції Індії, яка протягом тривалого часу дотримувалася обережного підходу через глибокі та давні зв’язки з Москвою. Індія послідовно закликала до припинення бойових дій, однак утримувалася від прямої критики Кремля та голосувань за резолюції ООН із засудженням російської агресії.

Раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вже закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити конфлікт під час їхньої зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Втім, на вересневому саміті BRICS у Делі лідери обох країн підтвердили намір поглиблювати двосторонні відносини.

Захід, зокрема США, неодноразово намагався тиснути на Нью-Делі з вимогою дистанціюватися від Москви та відмовитися від закупівель російської нафти. Попри це, Росія залишається для Індії не лише ключовим постачальником енергоносіїв, а й головним партнером у сфері оборони та постачання озброєння.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Україна готова розглянути пропозицію Індії щодо можливого припинення вогню з Росією. Йдеться, зокрема, про перемир’я в енергетичній сфері та у Чорному морі. Сибіга також повторив позицію Києва щодо необхідності безумовного припинення вогню вздовж лінії фронту.

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