Бродили несколько дней без воды и пищи: в румынских горах чуть не погибли два украинца

В четверг, 16 января, румынская горноспасательная служба округа Марамуреш начала поиск двух граждан Украины, которые заблудились в горах несколько дней назад.

Об этом спасатели сообщили на своей странице в социальной сети Facebook.

О заблудившихся украинцах сообщил их родственник из Германии. По его словам, мужчины связались с ним и попросили вызвать спасателей, потому что после нескольких суток блуждания в горах они обессилены, замерзли и у них нет запасов еды и воды.

"К сожалению, у нас нет данных о точном местонахождения украинцев, а есть лишь смутные сведения о месте [участке границы – ред.], через которое они проникли в Румынию", – говорится в сообщении.

Спустя несколько часов группа горных спасателей и пограничников обнаружила нелегальных "туристов" высоко в горах.

"Только что мы получили информацию с места происшествия от горных спасателей из группы быстрого реагирования Сальвамонт Марамуреш, что двое украинцев были найдены спасателями живыми в заброшенном убежище высоко в горах", – сообщили в горноспасательной службе.

В публикации отмечается, что погодные условия в районе поиска сейчас очень суровые. Слой снега очень толстый, местами сугробы достигают глубины более двух метров, а температура воздуха составляет около 8 градусов ниже нуля.

На момент публикации спасательная операция продолжается. Спасатели совместно с пограничниками готовят найденных украинцев к спуску с горы. Эвакуация займет несколько часов и будет осуществляться пешком до подножья горы, куда сможет подъехать техника.

Напомним, в Закарпатской области спасли в горах четырех туристов. Отмечается, что жители Одессы, Кременчуга и Ирпеня заблудились, катаясь на сноубордах вблизи горной долины Крачуняска.

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