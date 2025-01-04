В Карпатах спасли четырех сноубордистов, заблудившихся в горах (фото)

В Закарпатской области сразу четверо туристов заблудились, катаясь на сноубордах вблизи горной долины Крачуняска. Искать заблудившихся туристов пришлось спасателям.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Отмечается, что туристы из Одессы, Кременчуга и Ирпеня заблудились в горах, катаясь на сноубордах.

Сначала в ГСЧС обратились двое мужчин 1991 и 1986 годов рождения из Ирпеня Киевской области. Они предоставили свои координаты, поэтому спасатели довольно быстро нашли их в районе горной долины Крачуняска и доставили в горнолыжный комплекс Драгобрат.

Но только горные спасатели добрались до места дислокации, как снова поступил вызов. На этот раз в районе горной долины Крачуняска заблудился 35-летний житель Кременчуга, который также катался на сноуборде за пределами трасс.

Во время поиска обратного пути он встретился с 49-летним одесситом, который также бродил в той местности. Мужчины предоставили свои координаты спасателям, направившим их маршрут по телефону и впоследствии туристы встретились с поисковой группой.

Состояние здоровья всех четырех удовлетворительное.

Напомним, что в горах у границы с Румынией, нашли скелет мужчины – вероятного беглеца от мобилизации.

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