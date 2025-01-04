"Крым сдали": комбриг Третьей штурмовой ошарашил заявлением об аннексии полуострова Россией

На территории Крымского полуострова находились тысячи людей, которые поддерживали Украину

Большинство воинских частей на территории Крыма в 2014 году были готовы защищать полуостров от россиян. Анексия Крыма случмлась только потому, что его "в прямом смысле сдали".

Такое заявление сделал командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Белецкий в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

По его словам, аннексия Крыма Россией была "неоднозначной историей".

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"Мы его [Крым] просто, в прямом смысле сдали", - утверждает Билецкий.

Комбриг Третьей штурмовой убеждает, что на территории полуострова находились тысячи людей, которые поддерживали Украину — выходили на митинги, готовы были организовать жены самообороны.

Кроме того, утверждает он, большинство воинских частей было готово отражать российскую агрессию.

“Были разные [воинские] части. Но большинство частей было готово в первые дни выполнить приказ и защищать Крымский полуостров", — отметил он.

Андрей Билецкий считает, что в случае активного вооруженного сопротивления российские войска вернулись бы на территорию РФ, поскольку у них, якобы, был такой приказ.

"В случае сопротивления [российские военные имели приказ] возвращаться и лететь на "голубом вертолете" обратно на Кубань. Но этого не получилось. Поэтому так и сдали", — подытожил он.

Напомним, российские оккупанты строят фортификационные сооружения на админгранице Крыма и Херсонской области. Все говорит о том, что враг ожидает прорыва ВСУ.

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