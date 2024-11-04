Блуждали в горах 4 дня, чтобы бежать в Словакию: в Закарпатье обнаружили двух ухилянцев

Донетчанин и черкасчанин четыре дня бродили в горах, пока не вышли в подразделение пограничников.

На Закарпатье обнаружили двух уклонистов, которые заблудились в горах, пытаясь бежать в Словакию.

Об этом передает Госпогранслужба.

Жители Донетчины и Черкасщины признались, что бродили по горам уже четыре дня.

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Мужчины познакомились в соцсетях, где оба изучали информацию, как незаконно пересечь границу. Дальше решили объединиться, чтобы идти вместе. Для побега выбрали сложный высокогорный участок, поскольку, по их мнению, там больше шансов избежать пограничников.

Правонарушители тщательно готовились к путешествию: приобрели туристическую одежду и даже антитепловизионные дождевики, проложили маршрут в мобильных приложениях, запаслись провизией.

Впрочем, они не учли сложность горных участков и отсутствие мобильного покрытия на определенных участках. Наконец, уклонисты сбились с маршрута и бродили наугад. Через четыре дня они вышли на тропу вблизи отдела пограничной службы "Стужица". Там их и обнаружили пограничники.

Мужчин задержали за попытку незаконного пересечения границы. Их дальнейшую судьбу определит суд.

Напомним, на Закарпатье уклонистам предлагали выполнить сногсшибательный трюк – на ходу заскочить в вагон поезда.

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