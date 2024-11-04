Как правильно стирать белые вещи: действенные советы

Хранить белые вещи белыми – дело не из простых. При стирке часто пятна не выводятся, а одежда желтеет. Однако ситуацию можно спасти.

Как правильно стирать белые вещи – рассказываем дальше.

Как стирать белые вещи

Чтобы постирать белые вещи, достаточно просто поместить все светлые вещи в прозрачный пакет и тщательно завязать его. После этого смело кладите их в барабан вместе с другой одеждой. Такой трюк поможет очистить белые вещи и не окрасить их.

Не забудьте выставить режим "Нежная стирка" и температуру не выше 30 градусов. Также не стоит класть в барабан вместе с белой одеждой (даже в пакете) черные вещи, недавно купленные. Такие окрашивают ткань сильнее всего.

Природные отбеливатели вместо химических

Специальные отбеливатели далеко не всегда смогут принести пользу. Так для некоторых тканей хлорка может быть слишком агрессивной, а с кислородными можно переборщить, что только усугубит несвежий вид. Чтобы вернуть белым вещам белье, используйте обычный лимон. Одна чашка лимонного сока вернет потускневшим вещам прежний белый вид.

Справится с этой задачей и белый уксус. Для освещения белой одежды добавьте 1/4 стакана уксуса во время последнего цикла полоскания.

"Нет" сушилке и пластиковой посуде

Из-за того, что пластик плохо пропускает воздух, это может вызвать пожелтение вещей. Лучше выбирайте мешки из хлопка или льна. Если есть возможность высушить одежду на свежем воздухе, обязательно так поступайте. Солнечный свет считается мощным естественным отбеливателем.

Часто, но не интенсивно

Белые вещи сильнее загрязняются, поэтому их рекомендуют стирать почаще. Однако специалисты считают, что не стоит увлекаться средствами для стирки. Если использовать слишком много кондиционера или порошка, их остатки будут плохо вымываться, что приведет к пожелтению. Важно каждый раз проводить дополнительное ополаскивание, устраняющее избыток моющих средств.

Если постирали белую вещь с черной или цветной одеждой

Что делать, если вы случайно постирали белую вещь с черной или цветной одеждой, и теперь она пожелтела, потускнела или окрасилась? Не торопитесь ее выбрасывать.

Попробуйте такой трюк:

положите вещь в стиральную машину

добавьте по 1/2 мерной ложки соды и уксуса

включите машину на время

просто чтобы раствор хорошо перемешался.

Обратите внимание, что вода должна быть горячей.

затем остановите машину и дайте вещи полежать, чтобы впитать раствор.

после этого обязательно постирайте с привычным средством.

Две ложки к стиральной машине – и полотенца станут мягкими, как пух: народное средство от жесткости.

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