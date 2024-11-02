Полезный лайфхак: как погладить принт на одежде

Глажка одежды с принтами может стать действительно сложной задачей, особенно если хочется избежать потрескивания рисунка или его тусклости.
На странице sudha.lukka поделились интересным и простым лайфхаком, который поможет вам осторожно и эффективно выглаживать вещи с принтом и сохранить их идеальный вид.
Что нужно:
Для этого метода вам понадобится только обычная кухонная фольга. Она выполняет функцию защитного барьера, предотвращающего перегревание принта, а следовательно, его повреждение.
Что делать:
- Отмерьте и оторвите кусок фольги достаточного размера, чтобы покрыть подошву утюга.
- Оберните фольгой утюг так, чтобы вся его нижняя часть была полностью защищена.
- Установите температуру в соответствии с типом ткани, но не превышайте допустимый уровень, указанный на этикетке одежды.
- Осторожно начните гладить одежду сразу поверх принта. Благодаря фольге тепло распределяется равномерно, а рисунок защищен от прямого контакта с горячей поверхностью утюга.
Этот метод позволяет утюжить принтованные вещи быстро, удобно и без лишнего риска для рисунка. Попытайтесь и убедитесь, насколько он эффективен, а ваши любимые вещи будут оставаться как новые.
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