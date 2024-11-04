Страшное известие с фронта: погибли влюбленные "Валькирия" и "Берсек"

Они вместе любили и вместе вернулись с поля боя "на щите". На фронте погибли боец и медик 3-й ОШБр "Берсек" и "Валькирия". Их обоих убила Россия.

О героической жизненной истории известной медика и ее любимого смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Гибель "Валькирии" и "Берсека"

Россияне убивают лучших. На фронте вместе со своим парнем Данилом ("Берсек") – воином Третьей штурмовой бригады – погибла боевая медик Валентина Нагорная с позывным "Валькирия". Об этом сообщили руководитель медслужбы бригады Виктория Ковач, а также начальница отдела связи ОО "Альвис" Лилия Матвеева:

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсек".

Известно, что сержантка Валентина Нагорная, в мирном времени – биотехнологи и мастер маникюра, а во время войны – медик 3-й ОШБр, как никто, знала цену жизни и смерти.

"Тебе подчинялись штанга и жизнь людей на стабе. За несколько дней до перевода из медроты мы говорили о смертности боевых медиков. И ты в шутку сказала мне, что когда-то, может, и ты станешь одной из них. Ты умела любить и чувствовать жизнь — с театром в свободный вечер в столице и обучением в медакадемии. Человек, который предоставил медицинскую помощь огромному количеству раненых. Мы никогда не считали количество, потому что и ты, и я считали это глупыми понтами, которые никак не влияют на суть".

В 2023 году "Валькирия" дала интервью журналистке Рамине Эсхакзай. В нем медик рассказала о том, как эвакуировала раненых:

"Когда ты накручиваешь себя, ты плохо работаешь, от твоих действий зависит его жизнь. Если не будешь плакать, шансов выжить у него будет больше. Я видела все, но со временем человек привыкает к чему-угодно. Когда ты видишь, что нет пол головы, внутренности наружу – это не страшно, а стремно. Страшно – это остаться "овощем", если мне в голову попадут. Когда едешь в машине, тебя преследует запах – смесь крови, фекалий, пыли. Когда едешь в машине 50 минут, чувствуешь и просто сидишь и травишься".

Кроме того, Валентина развеяла миф о том, что женщина – слабый пол и ее место только на кухне.

"Сексизм был и есть, женщина не всем будет удобна. Кто-то будет ею восхищаться, кто-то будет говорить — "это не женское дело". Всем не угодишь. Надо просто делать свою работу, насколько ты можешь. Часто слышала. Мне писали и лично говорили : "что ты здесь забыла?", "это для мужчин". А мужчины все викинги? У всех есть инстинкт самосохранения, психический порог, даже у более сильного мужчины может быть нервный срыв, когда он увидит убитого товарища".

Боевая медик Валентина Нагорная с позывным "Валькирия"

А еще в этом интервью "Валькирия" призналась, как в тылу относятся к военным:

"Несколько месяцев назад был отпуск, на второй день хотелось назад. Я заметила, что людям все равно, что в стране война. Я не против, что люди отдыхают, ведь экономика должна подниматься, люди должны работать, чтобы прокормить себя. Но когда ты приезжаешь в Киев в форме, на тебя смотрят, как на дерьмо. Только когда прилетает ракета куда-то, все вспоминают, что война. Большинство волонтеров, которые нам помогают, – женщины".

В заключение медик отметила, что "война будет продолжаться долго" и дала совет украинцам:

"Хочу сказать, чтобы все учились и самосовершенствовались, ведь война будет долго, и в той или иной ситуации ты должен реагировать быстро. Донатьте, помогайте, просто моральная поддержка военных важна".

Побратим медика Александр Ткаченко поблагодарил Валентину за сотни спасенных жизней. Он также сообщил о смерти бойца Третьей штурмовой бригады "Берсека" – любимого Валентины:

"Вечная Тебе Память, Друг Берсек. Так я и не успел тебе передать то, что обещал. Почивай с Богом. Навсегда в строю".

Еще одна семья патриотов, которую убила РФ

Напомним, недавно из-за России еще одна семья патриотов оказалась на небе. На фронте погибла военная 67-й отдельной механизированной бригады и активистка "Правого сектора" Наталья Кузнецова с позывным "Иранка". А год назад пал в бою под Бахмутом ее муж Виктор Панаско. Об этом сообщила в своих соцсетях организация "Правый сектор".

Позже печальное известие сообщили и командир добровольческого разведывательного батальона "Сонечко" ГУР МОУ Руслан Каганец и военная, активистка Ирина Драгущак.

Как рассказала в комментарии "УП. Жыття" Екатерина Кулинич, владелица юридической компании, в которой работала Наталья, женщина погибла 26 августа из-за огнестрельного ранения. Кузнецовой был 31 год. Она родом из Кировоградщины, но долго проживала в Чернигове. Женщина была участницей Евромайдана и возглавляла черниговский центр "Правого сектора". О своем пути Наталья рассказывала в прошлом году в интервью "ЧЕline".

До полномасштабной войны Наталья работала юристом. В мае 2022 года она сообщила, что присоединилась к рядам 3-го отдельного стрелкового батальона 67-й ОМБр. В марте 2023 года Наталью наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.

Мужем Натальи был офицер всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда, сотник "Правого сектора", военнослужащий Виктор Панаско с позывным "Иранец". После участия в АТО мужчина попал за решетку из-за того, что защищал жену от нетрезвого нападающего, который умер от ножевого ранения. Из-за превышения самообороны Панаско получил 15 лет заключения. Однако 24 февраля 2022 года военный по амнистии президента освободился из заключения и отправился на фронт.

6 мая 2023 года Виктор Панаско погиб в бою под Бахмутом. Заупокойную службу за военным 10 мая отправили в Михайловском Златоверхом соборе. Позже состоялось прощание на Майдане Незалежности. Прощание с героиней Натальей Кузнецовой также прошло на Майдане Незалежности 29 августа.

Гибель "госпитальерши"

К сожалению, известие о ее гибели – не единственное, всколыхнувшее Сеть в конце лета. Россия продолжает убивать лучших сыновей и дочерей нашей страны. 14 августа стало известно, что в результате атаки российского дрона на авто "Госпитальеров" в Харьковской области погибла 35-летняя медик Александра Мулькевич. Об этом сообщила на странице в Instagram основательница "Госпитальеров" Яна Зинкевич. Она назвала смерть посестры Александры очень тяжелой потерей для батальона и всего государства.

Она также рассказала, что экипаж из трех девушек должен был отработать последний день своей ротации и 15 августа уже находиться дома со своими семьями. Однако Александре этого не суждено, ее не дождались мать и муж.

В свою очередь начальник полиции Харьковщины Сергей Болвинов уточнил, что обстрел произошел в поселке Белый Колодец. По его словам, взрывом из российского беспилотника задело также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских.

Александра Мулькевича была командиром экипажа боевых медиков. В батальоне "Госпитальеры" с невыразимой грустью встретили известие о смерти боевой подруги. О ней отзываются как о невероятном человеке, "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, всегда мотивировала других и заботилась о своем экипаже.

В батальоне тронули некрологом убитой Россией медика, в котором рассказали, как она мотивировала и поддерживала коллег.

В день, когда Сеть всколыхнула известие о смерти Александры, тысячи людей написали на своих страницах слова сострадания. Среди них были друзья погибшей медика.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших из-за полномасштабного вторжения оккупантов. Россия обязательно будет наказана и получит ответ за каждого украинца.

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