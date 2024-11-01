Умер младший брат "Да Винчи" Иван Коцюбайло

Иван Коцюбайло, младший брат погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, ушел из жизни в 27 лет — в том же возрасте, что и его старший брат.

Умер младший брат погибшего Героя Украины "Да Винчи" — Иван Коцюбайло.

Об этом сообщила его сестра Марьяна на своей странице в Facebook.

"Накануне дня рождения старшего брата, младший брат последовал за ним. Пронзительно символично, что тоже в 27. Пронзительно больно, что его любовь к брату была безграничной и теперь соединила их в другом бытии. Как будто какая-то невидимая связь соединила их даже в смерти, как соединяла в жизни", — написала Марьяна Коцюбайло-Семененко.

Иван Коцюбайло/Фото: Марьяна Коцюбайло-Семененко

Иван Коцюбайло/Фото: Марьяна Коцюбайло-Семененко

Напомним, сегодня, 1 ноября, должно было исполниться 29 лет Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу. В честь его дня рождения собратья торжественно открыли в Донецкой области памятную стелу для чествования памяти павшего защитника.

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