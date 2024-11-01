Кибератака на РФ: ГУР парализовало работу четырех банков

Десятки тысяч россиян не могли получить доступ к своим банковским счетам в Интернете.

Киберспециалисты ГУР провели массированную кибератаку на четыре российских банка. DDoS-атака длилась 24 часа, в результате чего была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания "Генбанка", "Российского национального коммерческого банка", "Банка Центр-Инвест" и "КредитУралБанка".

Об этом сообщил собеседник в военной разведке для LIGA.net.

Банки России подтвердили факт кибератаки. Ее последствиями стали неисправные мобильные приложения и невозможность проведения каких-либо финансовых операций.

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Россияне начали заваливать службы поддержки сообщениями и жалобами: "почему не работает онлайн-банк", "почему все не работает в день зарплаты", "почему не заходит в приложение".

"Это самая большая DDoS-атака в истории нашего банка", — отметили в одном из российских банков.

Напомним, украинские киберспециалисты атаковали российскую компанию "Вега", которая является разработчиком ядерного оружия.

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