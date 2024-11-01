Кібератака на РФ: ГУР паралізувало роботу чотирьох банків

Десятки тисяч росіян не могли отримати доступ до своїх банківських рахунків в Інтернеті.
Кіберфахівці ГУР провели масовану кібератаку на чотири російські банки. DDoS-атака тривала 24 години, унаслідок чого було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування "Генбанку", "Російського національного комерційного банку", "Банку Центр-Інвест" та "КредитУралБанку".
Про це повідомив співрозмовник у воєнній розвідці для LIGA.net.
Банки Росії підтвердили факт кібератаки. ЇЇ наслідками стали несправні мобільні застосунки та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.
Росіяни почали завалювати служби підтримки повідомленнями та скаргами: "чому не працює онлайн-банк", "чому все не працює в день зарплати", "чому не заходить у додаток".
"Це найбільша DDoS-атака в історії нашого банку", – зазначили в одному із російських банків.
Нагадаємо, українські кіберфахівці атакували російську компанію "Вега", яка є розробником ядерної зброї.
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