Кібератака на РФ: ГУР паралізувало роботу чотирьох банків

Десятки тисяч росіян не могли отримати доступ до своїх банківських рахунків в Інтернеті.

Кіберфахівці ГУР провели масовану кібератаку на чотири російські банки. DDoS-атака тривала 24 години, унаслідок чого було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування "Генбанку", "Російського національного комерційного банку", "Банку Центр-Інвест" та "КредитУралБанку".

Про це повідомив співрозмовник у воєнній розвідці для LIGA.net.

Банки Росії підтвердили факт кібератаки. ЇЇ наслідками стали несправні мобільні застосунки та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.

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Росіяни почали завалювати служби підтримки повідомленнями та скаргами: "чому не працює онлайн-банк", "чому все не працює в день зарплати", "чому не заходить у додаток".

"Це найбільша DDoS-атака в історії нашого банку", – зазначили в одному із російських банків.

Нагадаємо, українські кіберфахівці атакували російську компанію "Вега", яка є розробником ядерної зброї.

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