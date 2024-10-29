Путін поставив "Шахедам" чотири основних цілі: ГУР назвало їх

Останнім часом путінська армія збільшує кількість випущених по Україні "Шахедів". Як правило, цей показник становить від 60 до 100 БПЛА щоночі. Військові експерти не виключають, що окупанти можуть намагатись ще збільшити цю кількість. Своєю чергою, українська розвідка звітує, що за допомогою дронів-камікадзе окупанти виконують чотири основних своїх завдань.

"У них зараз працює виробництво, вони зараз самостійно випускають як ударні, так і дрони-імітатори", — каже в коментарі для ТСН.ua представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.

Та додає: "Вони (окупанти — Ред.) виконують чотири основні завдання. Перше: вони не досягли бажаних результатів на фронті і їм треба щось розповідати для свого населення. Друге: знищувати нашу енергосистему, знищувати нашу промисловість. Третє: тероризувати населення України, намагатись створювати паніку, щоб в країні були люди, які незгодні з діями влади. Четверте: впливати на міжнародну громадськість, показувати, що ось ми можемо так".

На питання про те, чи збережеться найближчим часом така кількість щоденно випущених "Шахедів", в ГУР відповіли так: "У них (окупантів — Ред.) є можливість виробляти їх".

Можуть випустити до 200 дронів

Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан в коментарі для ТСН.ua припускає, що можливі і такі часи, коли ворог збільшить кількість випущених дронів до 200 одиниць одночасно. Але це, за його словами, не буде критичним показником.

"Росіяни однозначно будуть збільшувати виробництво "Шахедів" до того рівня, який їм дозволяє кількість наявних вузлів та агрегатів. Останні вони закуповують, а потім збирають дрон у себе. В принципі вузлів та агрегатів їм дають безлімітно", — каже Світан.

За словами експерта, зараз в Україні вже можуть збивати "Шахеди" більш дешевшими засобами, ніж це було раніше.

"Це не важкі кулемети, це може бути більш легкою стрілецькою зброєю. Їхні постріли останнім часом чують мешканці столичного регіону. Але для супроводу "Шахеда" такою зброєю треба більше часу. Різновидів кулеметів дуже багато. У нас вже з’явились серйозні системи РЕБ, які практично "спалюють мізки" "Шахедам" та іншим дронам. Після цього дрони "сліпнуть" та йдуть на північ, в Білорусь", — каже він.

На думку Світана, останні атаки "Шахедів" не є передвісниками ймовірного чергового масованого ракетного обстрілу України.

"Коли росіяни планують ракетний удар, то не відштовхуються від того, мало чи багато є "Шахедів". Але велика кількість випущених "Шахедів" дає росіянам можливість сподіватись на те, що ці дрони "засушать" нашу ППО, на те, що ми використаємо велику кількість ракет по цим БПЛА. А потім, коли почнеться ракетна атака, то у нас буде мало протиракетних засобів", — каже Світан.

На питання про те, до якого рівня путінська армія може збільшити кількість одночасно випущених "Шахедів", він відповів нам так: "Межа є однозначно. Це пов’язано з пусковими установками та маршрутізацією. Не все так просто".

Та продовжив: "Звісно, вони можуть накопичити декілька тисяч, але підготовка до польоту — це непростий процес, який вимагає втручання спеціалістів. З виробництвом у окупантів немає проблем, але з групами забезпечення та пусковими установками у них є обмеження. Тобто збільшити вони можуть одночасний виліт "Шахедів" максимум в два рази. Але військової раціональності в цьому немає. Чим більше летить "Шахедів", тим більше відсотків їх збивається. Більшість літальних апаратів збивається тоді, коли йде масована атака, через те, що з нашої сторони задіюється більша кількість засобів ППО".

Загроза масованого ракетного удару висока

Військовий експерт Олексій Гетьман також не виключає, що путінська армія удосконалює та буде намагатись збільшувати кількість випущених "Шахедів", можливо до 150 одиниць на добу. Крім того, експерт каже, що високою є загроза масованого обстрілу.

"Швидше за все, можуть готувати удар, коли температура повітря буде нижчою або в районі 5 листопада, коли в США заплановані вибори президента", — припускає Олексій Гетьман.

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