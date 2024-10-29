Путин поставил "Шахедам" четыре основных цели: ГУР назвало их

В последнее время путинская армия увеличивает количество выпущенных по Украине "Шахедов". Как правило, этот показатель составляет от 60 до 100 БПЛА каждую ночь. Военные эксперты не исключают, что оккупанты могут попытаться еще увеличить это количество. В свою очередь, украинская разведка отчитывается, что с помощью дронов-камикадзе оккупанты выполняют четыре основные задачи.

"У них сейчас работает производство, они сейчас самостоятельно выпускают как ударные, так и дроны-имитаторы", — говорит в комментарии для ТСН.ua представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

И добавляет: "Они (оккупанты – Ред.) выполняют четыре основных задачи. Первая: они не достигли желаемых результатов на фронте и им нужно что-то рассказывать для своего населения. Второе: уничтожать нашу энергосистему, уничтожать нашу промышленность. Третье: терроризировать население Украины, пытаться создавать панику, чтобы в стране были люди, которые не согласны с действиями власти. Четвертое: влиять на международную общественность, показывать, что мы можем вот так".

На вопрос о том, сохранится ли в ближайшее время такое количество ежедневно выпущенных "Шахедов", в ГУР ответили так: "У них (оккупантов — Ред.) есть возможность производить их".

Могут выпустить до 200 дронов

В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан в комментарии для ТСН.ua предполагает, что возможны и такие времена, когда враг увеличит количество выпущенных дронов до 200 единиц одновременно. Но это, по его словам, не станет критическим показателем.

"Россияне однозначно будут увеличивать производство "Шахедов" до того уровня, который им позволяет количество имеющихся узлов и агрегатов. Последние они закупают, а затем собирают дрон у себя. В принципе узлов и агрегатов им дают безлимитно", — говорит Свитан.

По словам эксперта, сейчас в Украине уже могут сбивать "Шахеды" более дешевыми средствами, чем раньше.

"Это не тяжелые пулеметы, это может быть более легким стрелковым оружием. Их выстрелы в последнее время слышат жители столичного региона. Но для сопровождения "Шахеда" таким оружием нужно больше времени. Разновидностей пулеметов очень много. У нас уже появились серьезные системы РЭБ, которые практически "сжигают мозги" "Шахедам" и другим дронам. После этого дроны "слепнут" и направляются на север, в Беларусь, — говорит он.

По мнению Свитана, последние атаки "Шахедов" не являются предвестниками предполагаемого очередного массированного ракетного обстрела Украины.

"Когда россияне планируют ракетный удар, то не отталкиваются от того, мало ли много "Шахедов". Но большое количество выпущенных "Шахедов" дает россиянам возможность надеяться на то, что эти дроны "засушат" нашу ПВО, на то, что мы используем большое количество ракет по этим БПЛА. А потом, когда начнется ракетная атака, у нас будет мало противоракетных средств", — говорит Свитан.

На вопрос о том, до какого уровня путинская армия может увеличить количество одновременно выпущенных "Шахедов", он ответил нам так: "Предел есть однозначно. Это связано с пусковыми установками и маршрутизацией. Не все так просто".

И продолжил: "Конечно, они могут накопить несколько тысяч, но подготовка к полету – это непростой процесс, который требует вмешательства специалистов. С производством у оккупантов нет проблем, но с группами обеспечения и пусковыми установками у них есть ограничения. То есть увеличить они могут одновременно вылет "Шахедов" максимум в два раза. Но военной рациональности в этом нет. Чем больше летит "Шахедов", тем большая процентность их сбивается. Большинство летательных аппаратов сбивается тогда, когда идет массированная атака, из-за того, что с нашей стороны задействуется большее количество средств ПВО".

Угроза массированного ракетного удара высока

Военный эксперт Алексей Гетьман также не исключает, что путинская армия совершенствует и будет пытаться увеличивать количество выпущенных "Шахедов", возможно, до 150 единиц в сутки. Кроме того, эксперт говорит, что высока угроза массированного обстрела.

"Скорее всего, могут готовить удар, когда температура воздуха будет ниже или в районе 5 ноября, когда в США запланированы выборы президента", — предполагает Алексей Гетьман.

Что будет с 25-этажкой в Киеве, куда попал Шахед?

Ранее сообщалось о том, что в США сделали неожиданное заявление.

Читайте также: