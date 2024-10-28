Российский "Шахед" приблизился к Хмельницкой АЭС: детали

В понедельник, 28 октября, российский беспилотник типа Shahed пролетел критически вблизи одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции ( АЭС ).

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Провокация со стороны агрессорки России произошла около 6 часов. В "Энергоатоме" отмечают, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС и создают новые риски безопасной эксплуатации атомных объектов.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", — заявил глава "Энергоатома" Петр Котин.

Как сообщалось, целое утро в Хмельницкой области раздавались взрывы. Российские беспилотники атаковали регион. Сработали силы ПВО.

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