Російський "Шахед" наблизився до Хмельницької АЕС: деталі

У понеділок, 28 жовтня, російський безпілотник типу Shahed пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (АЕС).

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".

Провокація з боку агресорки Росії сталась близько 06:00. В "Енергоатомі" наголошують, що з настанням осінньо-зимового періоду росіяни посилюють енергетичний терор українських АЕС та створюють нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", - заявив голова "Енергоатому" Петро Котін.

Як повідомлялося, цілий ранок на Хмельниччині лунали вибухи. Російські безпілотники атакували регіон. Спрацювали сили ППО.

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