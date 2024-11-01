Помер молодший брат "Да Вінчі" Іван Коцюбайло

Іван Коцюбайло, молодший брат загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, пішов з життя у 27 років - тому ж віці, що й його старший брат.

Помер молодший брат полеглого Героя України "Да Вінчі" — Іван Коцюбайло.

Про це повідомила його сестра Марʼяна на своїй сторінці у Facebook.

"Напередодні дня народження старшого брата, молодший брат пішов за ним. Пронизливо символічно ,що теж у 27. Пронизливо боляче,що його любов до брата була безмежною і тепер поєднала їх у іншому бутті. Ніби якийсь невидимий зв’язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті", — написала Марʼяна Коцюбайло-Семененко.

Іван Коцюбайло / Фото: Марʼяна Коцюбайло-Семененко

Іван Коцюбайло / Фото: Марʼяна Коцюбайло-Семененко

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, мало б виповнитися 29 років Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. На честь його дня народження побратими урочисто відкрили у Донецькій області пам’ятну стелу для вшанування пам’яті полеглого захисника.

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