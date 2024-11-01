На фронте погибла боевая медик "Лаванда": ее муж – третий год в плену

Медик была энергична, способна взять себя в руки и служить и с юмором, и с подвигами, когда надо.

На фронте погибла боевая медик 68-й отдельной егерской бригады Анастасия Кравчук на позывном "Лаванда". Ее муж Евгений уже третий год находится в российском плену.

Об этом сообщил военный и поэт Павел Вышебаба.

"Лаванда на щите. Анастасия Кравчук – боевая медик 68-й бригады. Если вы видели клип "Мое поколение", то видели и ее среди других побратимов и посестер. Потому что она одна из тех, о ком тот стих", – говорится в сообщения военного в Сети.

Он отметил, что муж медика Евгений – третий год в плену. В феврале 2024 года "Лаванда" вступила в ряды ВСУ, а именно в 68-ю бригаду.

Вышебаба поделился, что познакомился с Кравчук под Покровском. Он сразу увлекся ее татуировками, которые были с юмором.

"Мы не пересекались по службе по должностям, но в тот короткий период нашего знакомства я почувствовал у нее настроение воина – рыцарское настроение, если хотите. Она была "включенная", энергичная, способная взять себя в руки и служить и с юмором, и с подвигом, когда надо", – вспоминает военный.

Он отметил, что медик не воспринимала себя как жертву – а как человека, делающего то, что нужно, что-то действительно стоящее. Она была в сложных условиях, но на своем месте.

"Одно из последних ее сообщений в фейсбуке подтвердило мне то впечатление: "Скажу так, мне 27 и я военная! Когда мне будет 57 я тоже буду военная! С этой работой я связываю свою жизнь, я отдаю свою жизнь этой работе!" Отдала свою жизнь служению в самом высоком смысле этого слова. Честь, уважение и светлая память Анастасии Кравчук", – резюмировал Вышебаба.

Напомним, на Покровском направлении погиб один из лучших операторов беспилотников 68-й ОЕБр Виктор Стельмах с позывным "Саба".

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