Пошел на войну, когда ему было всего 16 лет: в Киеве попрощались с военным Андреем Романюком

В Киеве на Майдане Незалежности попрощались с Андреем Романюком на псевдо "Воробей". Он был бойцом штурмового батальона "Карпатская сич" и погиб в Донецкой области. Свой путь воина "Воробей" начал еще подростком во время Революции Достоинства. После нее ушел на фронт. И с полномасштабной войной снова оказался в рядах Вооруженных Сил. Его друзья называют "Воробья" настоящим патриотом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Андрей Романюк недавно стал руководить взводом беспилотных систем в штурмовом батальоне "Карпатская сич". И вот-вот должен был получить звание офицера. Потому что точно справился – говорят командиры. В свои 26 он был действительно профессионалом своего дела и казалось, никогда не уставал уничтожать врага.

На Андрея было достаточно просто посмотреть и все понимали, что нужно собраться и работать. Ибо в его жизни была только война. После Революции Достоинства Андрей отправился на фронт. В добровольческий батальон "Айдар". Соврав о своем совершеннолетии. Его отправили в тыл, когда узнали, что ему только 16. А с полномасштабной войной он пошел в войско снова.

Андрей Романюк

"Воробей" защищал Киев, затем Черниговщину, Харьковщину и окрестности Бахмута. Прошел разные участки фронта и как пехотинец. Получил ранение и стал оператором беспилотника. И работал даже на гексакоптерах. Это тот самый дрон, который так боятся русские и прозвали его "Баба яга". Пилоты таких дронов в приоритетных целях у врага. Ибо эти птички и минуют территорию, и сбрасывают большое количество боеприпасов на головы россиян. Так что за экипажем "Воробья" охотились — говорит его друг и фронтовой журналист Олег Корниенко.

"Он возвращался с позиций между районом Нью-Йорка и Торецкой. Доехали до блок-поста. Остановились, чтобы раздеться. И влетел дрон", — говорит Олег Корниенко.

В машину россияне попали "Ланцетом". Весь экипаж пилотов, которые были в ней, посекли осколки. Андрей пытался спасти тяжело раненого собрата и не послышался, как потерял слишком много крови сам.

Он мечтал о доме в лесу. Взял из приюта собаку Эльзу, которую очень любила. Успел подготовить несколько экипажей недавно мобилизованных ребят. Планировал жениться и верил в победу.

Андрей Романюк

Но теперь главная площадь страны – площадь Независимости встречает Героя на щите. С ним прощаются в сердце столицы, где он еще подростком, во время Революции Достоинства начал свой путь воина. Здесь его и заканчивает.

У Андрея Романюка осталась мама и девушка Татьяна.

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