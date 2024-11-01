Сколько университетов оставят в Украине: в МОН рассказали

В Украине идет процесс укрупнения университетов. Их не закрывают, ни одного закрытого университета нет, а объединяют. Меньшие к большим, менее эффективны к более успешным и так далее. Иногда большие к меньшим.

Об этом министр образования Оксен Лесной рассказал в интервью Алле Мазур на YouTube-канале "ТСН Тиждень".

По его словам, в министерстве нет погони за цифрами – оставить определенное количество университетов в Украине. Вместо этого обращают внимание на ключевые показатели.

“Для того, чтобы университет жил и развивался, а не был микроуниверситетом, в котором студент учится как в хорошей киевской школе, в него должно поступать не менее 1000 студентов в год. В нем должно учиться на всех уровнях бакалавриат, магистратура, аспирантура 7-8 000 студентов. Чтобы это была такая среда, чтобы мы не размывали и не растягивали тонким слоем наши государственные инвестиции в том числе”, — рассказал министр.

Для этого, по его словам, используются демографические показатели.

“Мы понимаем, сколько выпускников школ будет на много лет вперед, сколько традиционно из них поступает в учреждения профтехобразования профессионального высшего, высшего образования. Сколько из них остается в своем городе, а сколько едет в крупные образовательные центры, такие как Киев, Львов. У нас сформированы предложения по каждой области, какие университеты мы предлагаем оставить, предлагаем объединить. Мы сделали уже восемь объединений", – говорит Лесной.

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