Скільки університетів залишать в Україні: у МОН розповіли

В Україні триває процес укрупнення університетів. Їх не закривають, жодного закритого університету немає, а об'єднують. Менші до більших, менш ефективні до більш успішних і так далі. Іноді більші до менших.

Про це міністр освіти Оксен Лісовий розповів в інтерв’ю Аллі Мазур на YouTube-каналі “ТСН Тиждень”.

За його словами, в міністерстві немає погоні за цифрами — залишити певну кількість університетів в Україні. Замість цього звертають увагу на ключові показники.

“Для того, щоб університет жив і розвивався, а не був мікроуніверситетом, в якому студент навчається як в хорошій київській школі, в нього повинно вступати щонайменше 1000 студентів на рік. У ньому повинно навчатися на всіх рівнях бакалаврат, магістратура, аспірантура 7-8 000 студентів. Щоб це було таке середовище,щоб ми не розмивали і не розтягували тонким шаром наші державні інвестиції в тому числі”, — розповів міністр.

Для цього, за його словами, використовують демографічні показники.

“Ми розуміємо, скільки випускників шкіл буде на багато років вперед, скільки традиційно із них вступає до закладів профтехосвіти фахової передвищої, до вищої освіти. Скільки із них залишається в своєму місті, а скільки їде до великих освітніх центрів таких як Київ, Львів. У нас сформовані пропозиції по кожній області, які університети ми пропонуємо залишити, які пропонуємо об'єднати. Ми зробили вже вісім об'єднань”, — каже Лісовий.

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