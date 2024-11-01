Чи будуть штрафи за російську в школі: у МОН відповіли

В українських школах не буде штрафів за спілкування російською. Але відповідальність директора школи і вчителя повинна бути високо.

Про це міністр освіти Оксен Лісовий розповів в інтерв’ю Аллі Мазур на YouTube-каналі 1+1.

“Ми ж розуміємо, що ті, хто борються проти українізації освітнього середовища, вони в тому числі використовують і різноманітні маніпуляції. Законопроєкт ще пройде там палкі дискусії, але принцип сам Міністерство освіти підтримує. Освітнє середовище повинно сприяти успіху громадянина. Успіху громадянин не досягне, якщо він не володіє вільно і впевнено якщо він не мислить державною мовою без володіння державною мовою ти не досягнеш успіху цій державі. Нашим громадянам треба допомогти досконало володіти державною мовою”, — розповів Лісовий.

Оксен Лісовий і Алла Мазур

Міністр не вірить в репресивні методи, насильство і заборони. Тому, за його словами, штрафів не має бути.

“Те, що стосується якихось штрафів або якихось репресій, я не підтримую ці ідеї. Але все-таки відповідальність директора школи і вчителя повинна бути високо. Я вірю в свідомість людей і треба розуміти, що російська мова використовується як інструмент агресії навіть сьогодні. Вона є передумовою для введення танків і для введення Збройних сил Росії. Тому вчитель це повинен розуміти. І він повинен допомогти російськомовним родинам перейти на українську”, — каже міністр.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Алла МАЗУР і міністр освіти ЛІСОВИЙ: ЗАРПЛАТИ педагогів, ШТРАФИ за російську і СКОРОЧЕННЯ програми

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