В украинских школах не будет штрафов за общение на русском. Но ответственность директора школы и учителя должна быть высокой.

Об этом министр образования Оксен Лисовый рассказал в интервью Алле Мазур на YouTube-канале "ТСН Тиждень".

"Мы же понимаем, что те, кто борются против украинизации образовательной среды, они в том числе используют и разнообразные манипуляции. Законопроект еще пройдет там жаркие дискуссии, но принцип сам Министерство образования поддерживает. Образовательная среда должна способствовать успеху гражданина. Успеха гражданин не достигнет, если он не владеет свободно и уверенно если он не мыслит государственным языком без владения государственным языком, ты не добьешься успеха этому государству. Нашим гражданам нужно помочь в совершенстве владеть государственным языком", — рассказал Лисовый.

Оксен Лесной и Алла Мазур

Министр не верит в репрессивные методы, насилие и запреты. Поэтому, по его словам, штрафов не должно быть.

“То, что касается каких-то штрафов или каких-либо репрессий, я не поддерживаю эти идеи. Но все-таки ответственность директора школы и учителя должна быть высоко. является предпосылкой для ввода танков и для введения Вооруженных сил России. Поэтому учитель это должен понимать. семьям перейти на украинский", — говорит министр.

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